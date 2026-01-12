Français
إعلام – رياضة : وفاة الفرنسي رولان كوربيس

إعلام – رياضة : وفاة الفرنسي رولان كوربيس

ينعى الوسط الكروي الفرنسي صباح هذا الاثنين. فقد رحل عن عالم الرباضة الفرنسية والعالمية رولان كوربيس، الصوت المميز لإذاعة راديو مونتي كارلو الدولية RMC، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وإلى جانب مسيرته التي امتدت 20 عامًا في الإذاعة، كان ابن مدينة مرسيليا شخصية بارزة في مسيرته كلاعب ومدرب.

فقد بدأ كوربيس مسيرته كمدافع مركزي، وتدرج في صفوف أولمبيك مرسيليا، ثم لعب لأندية أجاكسيو، وأولمبياكوس، وسوشو، وموناكو، وتولون، محققًا ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي (1972، 1978، 1982). بعد ذلك، امتدت مسيرته التدريبية 35 عامًا، قاد خلالها العديد من الأندية في فرنسا وخارجها (الإمارات العربية المتحدة، روسيا، النيجر، سويسرا، الجزائر).

