إعلان: الكليب الميلادي لـ«إنترمارشيه» يُشعل مواقع التواصل عالميًا (فيديو)

أحدث كليبها الإعلاني الجديد ضجة على مستوى العالم منذ أسبوع: الحديث هنا عن سلسلة السوبرماركت الفرنسية الكبرى «إنترمارشيه».

ويمتدّ الفيديو لأكثر بقليل من دقيقتين، ويتضمن قصة قصيرة بأسلوب الرسوم المتحركة، ما جذب مستخدمي الإنترنت ليتجاوز عدد مشاهداته على شبكات التواصل الاجتماعي مئات الملايين.

ومن خلال هذا الإعلان، عملت سلسلة السوبرماركت بالفعل على تحسين صورتها، عبر إنتاج مُتقن يحمل رسالة تدعو إلى تغذية واعية ومعتدلة، مفيدة للصحة وللبيئة.

وبحسب سيناريو العلامة الفرنسية، الذي نفّذه استوديو الرسوم المتحركة الفرنسي «Illogic Studios» ومقرّه مدينة مونبلييه، وشارك في إنجازه نحو 60 شخصًا، قدّم أحد البالغين ذئبًا محشوًا (دمية) لطفل صغير خلال سهرة ليلة عيد الميلاد. ولتهدئة خوفه من الحيوان، يروي له قصة يكون الذئب بطلها.

وهكذا يتخذ الإعلان شكل فيلم رسوم متحركة يُظهر المفترس وقد نبذته حيوانات الغابة الأخرى. ولينال قبولها، يتعلم طهي الخضروات والسمك، على وقع أغنية شهيرة لكلود فرانسوا بعنوان «Le Mal-Aimé».

واستفادةً من هذا النجاح، يتجه مسؤولو «إنترمارشيه» الآن إلى تصميم دمى محشوة للذئب الصغير.

