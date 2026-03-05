Français
الأخبار

إعلان هام للجالية التونسية بالجزائر حول تأشيرات الحج

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر أن سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر أفادت في بلاغ رسمي أنه، في إطار الاستعداد لموسم الحج لسنة 1447 هـ / 2026 م، يمكن للمواطنين الأجانب المقيمين في الجزائر والراغبين في أداء فريضة الحج تقديم مطالبهم عبر سفارات بلدانهم المعتمدة لدى الجزائر.

إجراءات تقديم الملفات

ودعت السفارة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالجزائر والراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام إلى إيداع ملفاتهم لدى السفارة السعودية بالجزائر عن طريق مصالح السفارة التونسية، وتحديدًا عبر مكتب الملحق الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة

ويتعين على المعنيين تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية:

  • استمارة طلب تأشيرة الحج بعد تعميرها (تُسلّم مباشرة من السفارة).

  • صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء.

  • نسخة من جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع تقديم الجواز الأصلي لاحقًا إلى مصالح السفارة السعودية بالجزائر.

  • نسخة من بطاقة الإقامة في الجزائر سارية المفعول، مع تقديم الوثيقة الأصلية لاحقًا عند الطلب.

آخر أجل لإيداع الملفات

كما أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر أن 15 مارس 2026 هو آخر موعد لقبول ملفات طلبات أداء مناسك الحج لهذا الموسم.

 

ودعت السفارة التونسية المعنيين إلى الإسراع في استكمال ملفاتهم وإيداعها في الآجال المحددة.

تعليقات

