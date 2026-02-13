إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن غلق روضة أطفال كائنة بمنطقة حي النصر 2، وذلك على خلفية شبهة اعتداء جنسي تعرض له طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأفادت النيابة العمومية أنه، تبعًا لما تم تداوله بشأن الواقعة وبناءً على الشكاية التي تقدمت بها والدة الطفل، تم التعامل مع البلاغ بصفة فورية وجدية. حيث جرى سماع الشاكية والطفل المتضرر بحضور أخصائي نفسي، قبل عرضه مباشرة على الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وشملت الأبحاث أيضًا القيام بالاختبارات الجينية والفنية الضرورية، ومعاينة مكان الحادثة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة إلى سماع جميع العاملين بالروضة.

وأكدت النيابة العمومية أنه تم حصر الشبهة في عدد من الأشخاص، وقد تقرر الاحتفاظ بهم إلى حين استكمال الأبحاث وصدور نتائج الاختبارات الطبية والفنية.

