إغلاق مؤقت للقنصلية التونسية في ميونيخ بمناسبة عيد الفطر

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعلنت القنصلية التونسية في ميونيخ عن إغلاق مؤقت لمكاتبها خلال يومي 20 و 21 مارس 2026 . هذا الإعلان يأتي تزامنًا مع العطلة الرسمية التي منحتها الحكومة التونسية لكافة موظفي الدولة .

القنصلية أكدت أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى خارج مكاتب القنصلية في حال وجود أي استفسار أو حاجة طارئة. كما سيكون استئناف أعمال القنصلية في يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، حيث يعود الموظفون إلى العمل بشكل عادي.

