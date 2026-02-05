إغلاق مؤقّت لقنصلية النرويج: التفاصيل

أعلنت القنصلية الفخرية لمملكة النرويج عن تعليق نشاطها بصفة مؤقتة إلى غاية 6 فيفري 2026، على أن يُستأنف العمل بها ابتداءً من يوم الإثنين 9 فيفري 2026.
وخلال فترة الإغلاق، يتعيّن على جميع الراغبين في الحصول على خدمات قنصلية التواصل مع سفارة مملكة النرويج بالجزائر التي ستتولى تأمين استمرارية الخدمات.
وسائل الاتصال
وفي حال الطوارئ، وخارج أوقات العمل الرسمية للسفارة، يمكن للمواطنين النرويجيين الاتصال بـ مركز العمليات التابع لوزارة الشؤون الخارجية النرويجية:
ودعت الجهات الرسمية إلى التخطيط المسبق للمعاملات القنصلية والاعتماد حصريًا على القنوات الرسمية طيلة فترة الإغلاق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب