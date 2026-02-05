إغلاق مؤقّت لقنصلية النرويج: التفاصيل

أعلنت القنصلية الفخرية لمملكة النرويج عن تعليق نشاطها بصفة مؤقتة إلى غاية 6 فيفري 2026، على أن يُستأنف العمل بها ابتداءً من يوم الإثنين 9 فيفري 2026.

وخلال فترة الإغلاق، يتعيّن على جميع الراغبين في الحصول على خدمات قنصلية التواصل مع سفارة مملكة النرويج بالجزائر التي ستتولى تأمين استمرارية الخدمات.

وسائل الاتصال

البريد الإلكتروني : [email protected]

الهاتف: +213 23 23 85 12

وفي حال الطوارئ، وخارج أوقات العمل الرسمية للسفارة، يمكن للمواطنين النرويجيين الاتصال بـ مركز العمليات التابع لوزارة الشؤون الخارجية النرويجية:

رقم الطوارئ: +47 23 95 00 00

ودعت الجهات الرسمية إلى التخطيط المسبق للمعاملات القنصلية والاعتماد حصريًا على القنوات الرسمية طيلة فترة الإغلاق.