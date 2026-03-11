Français
Anglais
العربية
الأخبار

إغلاق مضيق هرمز: صدمة كبرى في سوق الغاز العالمي

يهدد إغلاق مضيق هرمز بإحداث موجة صدمة في سوق الغاز العالمي، في وقت تتسبب فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة في اضطراب تدفقات الطاقة الدولية.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، أعلنت قطر حالة «القوة القاهرة»، ما أدى إلى توقف أكبر مجمّع للغاز في العالم. وقد يؤدي هذا التوقف إلى حدوث عجز كبير في الإمدادات العالمية من الغاز، مع تداعيات مباشرة على عدد من المناطق التي تعتمد على الصادرات القطرية.

وفي ظل هذا المناخ من عدم اليقين، سجّلت أسعار الغاز بالفعل ارتفاعًا حادًا، إذ ارتفعت بنحو 65 بالمائة في أوروبا وآسيا، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عامين، في وقت تتوقع فيه الأسواق احتمال حدوث اختلال بين العرض والطلب.

وتعد عدة دول آسيوية من بين الأكثر هشاشة أمام هذه التطورات. فباكستان تعتمد بنسبة 99 بالمائة على الغاز القطري، بينما يغطي بنغلاديش نحو 70 بالمائة من احتياجاته الطاقية عبر الإمدادات القادمة من الدوحة. وبالتالي فإن أي اضطراب طويل الأمد في الصادرات قد يخلّف آثارًا كبيرة على أنظمتهما الطاقية.

وفي أوروبا، تثير هذه التطورات بدورها مخاوف متزايدة، إذ لا تمثل احتياطيات الغاز في القارة سوى نحو 30 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 2022.

وفي هذا السياق المتوتر، تشير المعطيات إلى أن إيطاليا والمملكة المتحدة دخلتا بالفعل في منافسة متزايدة لتأمين شحنات من الغاز الطبيعي المسال قبل حلول الشتاء المقبل، وذلك لتفادي أزمة طاقة جديدة.

وقد يؤدي إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً استراتيجياً لجزء كبير من تجارة الطاقة العالمية، إلى زيادة تقلبات الأسواق وإعادة رسم موازين الطاقة الدولية خلال الأشهر المقبلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

465
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

336
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)
313
الأخبار

تقلبات جوية منتظرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر السواق ومستعملي الطريق
283
اقتصاد وأعمال

خطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل التحيل
243
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
233
الأخبار

نقل بري دولي: إطلاق خطين جديدين يربطان تونس بالجزائر
226
أخر الأخبار

صفاقس: تنفيذ قرار غلق مخبزة وتحرير مخالفات ضد عدد من المحلات
225
أخر الأخبار

جلسة اليوم في البرلمان: إدراج ملفي الحرب الصهيو-أمريكية وإيقاف السعيداني
224
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
224
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى