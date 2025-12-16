Français
إفتتاح محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بولاية القيروان (فيديو)

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب خلال اشرافها على تدشين المحطة اليوم الثلاثاء على أهمية دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمنطقة الصناعة المتبسطة بولاية القيروان حيز الاستغلال والتي من شانها ان تمكن من تغطية 0.5% من إجمالي الطلب الوطني على الطاقة، وتقليص فاتورة توريد الغاز بحوالي 15 مليون دولار سنويا.

وأوضحت وزيرة الصناعة ان كلفة الاستثمار في هذه المحطة بلغت حوالي يعادل 250 مليون دينار تونسي بتمويل من المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي ومن البنك الافريقي للتنمية  وبقدرة انتاجية تبلغ 120 ميغاواط في السنة.

وكشفت الوزيرة انه سيتم الإعلان عن انطلاق عدد من المشاريع المماثلة خلال الفترة القادمة والتي ستساهم في دعم الميزان الطاقي للبلاد ودعم موارد الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الطاقات المتجددة.

