إفريقيا في صدارة الجنسيات: معطيات حول الطلبة الأجانب بالجامعات التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال السنة الجامعية 2023-2024، بلغ عدد الطلبة الأجانب المسجّلين في مؤسسات التعليم العالي في تونس 9047 طالبًا، مسجّلًا تراجعًا بنحو 5% مقارنة بالسنة الجامعية 2022-2023، لكنه في المقابل يعكس زيادة بنسبة 14% على مدى خمس سنوات (مقارنة بسنة 2019-2020)، وفق أرقام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويُذكر أن الطلبة الأجانب في تونس، في القطاعين العمومي والخاص، لا يمثلون سوى 3% من مجموع الطلبة في البلاد.

ويتوزّع الطلبة الأجانب في تونس بشكل شبه متكافئ بين المؤسسات الجامعية العمومية والمؤسسات الجامعية الخاصة. ففي سنة 2022-2023، كان 4276 طالبًا أجنبيًا مسجّلين في الجامعات العمومية، في حين يدرس الباقون في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

ولا توفّر معطيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صورة كاملة عن بلدان منشأ الطلبة الأجانب ولا عن التخصّصات التي يدرسونها في تونس، غير أنها تُظهر هيمنة واضحة للطلبة القادمين من القارة الإفريقية، ولا سيما من إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن حيث النسب، يشهد عدد الطلبة الأفارقة مقارنة بإجمالي الطلبة الأجانب في تونس منحىً تنازليًا منذ الفترة 2019-2021، عندما كانت نسبتهم في حدود 90.3%.

وخلال السنة الجامعية 2023-2024، مثّل الطلبة الأفارقة 77.8% من مجموع الطلبة الأجانب في تونس، مسجّلين تراجعًا مقارنة بسنة 2021-2022، وانخفاضًا بأكثر من 500 طالب مقارنة بالمستوى المسجّل في 2022-2023.

في المقابل، يواصل عدد طلبة إفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بإجمالي الطلبة الأفارقة، منحاه التصاعدي منذ الفترة 2019-2021، حيث بلغت نسبتهم آنذاك 76.5%، لترتفع إلى 81.8% في 2022-2023.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



