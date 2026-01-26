إقالة الإطار الفني لسبورتينغ بن عروس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة المديرة لنادي سبروتينغ بن عروس الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع كافة اعضاء الاطار الفني للفريق الأكابر، بقيادة المدرب الأول هيكل العياري.

و جاء هذا القرار اثر الهزيمة أمس الاحد 1-2 في المواجهة التي استضاف فيها السبورتينغ النادي الرياضي بحمام الانف بملعب الهادي بن رمضان برادس، لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة.

و يحتل زملاء اسامة بن عبد القادر عقب الجولة المنقضية المرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.

