إقالة الإطار الفني لسبورتينغ بن عروس

أعلنت الهيئة المديرة لنادي سبروتينغ بن عروس الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع كافة اعضاء الاطار الفني للفريق الأكابر، بقيادة المدرب الأول هيكل العياري.
و جاء هذا القرار اثر الهزيمة أمس الاحد 1-2 في المواجهة التي استضاف فيها السبورتينغ النادي الرياضي بحمام الانف بملعب الهادي بن رمضان برادس، لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة.
و يحتل زملاء اسامة بن عبد القادر عقب الجولة المنقضية المرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.
