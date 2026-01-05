Français
إقالة روبن أموريم من تدريب مانشستر يونايتد

أفادت عدة وسائل إعلام إنقليزية بأن Ruben Amorim أُقيل من مهامه مدربًا لفريق Manchester United، وذلك يوم الاثنين، على خلفية انتقادات حادة وجّهها المدرب البرتغالي لإدارة النادي، لا سيما بشأن سياسة الانتقالات.

و بعد نحو 14 شهرًا من توقيعه مع النادي، تمّت إقالة روبن أموريم من منصبه، وفق ما أكدته عدة وسائل إعلام، من بينها موقع The Athletic.

و جاء هذا القرار، الذي كان مطروحًا بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، عقب التصريحات اللاذعة التي أدلى بها المدرب البرتغالي ضد مسؤولي النادي، منتقدًا طريقة إدارة الميركاتو الشتوي.

و سيُكلَّف اللاعب السابق Darren Fletcher بتولي المهمة بصفة مؤقتة في المرحلة الأولى.

