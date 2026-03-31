إقالة مدرب منتخب غانا قبل 72 يوما على انطلاق كأس العالم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنهاء تعاقده مع أوتو أدو المدير الفني للمنتخب الأوّل، وذلك قبل 72 يومًا من انطلاق كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة و كندا و المكسيك.

و جاء القرار عقب سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الهزيمة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في شتوتغارت، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026، إلى جانب خسارة قاسية أمام النمسا بنتيجة 5-1 قبل أيام.

و أكّد الاتحاد، في بيان رسمي، فسخ التعاقد مع أدو بأثر فوري، في خطوة تعكس حالة عدم الرضا عن أداء منتخب غانا في الفترة الأخيرة، رغم امتلاك الفريق عناصر مميزة مثل أنطوان سيمينيو و محمد قدوس.

و لم ينجح أدو، الذي تولى مهمة تدريب منتخب غانا في ولاية ثانية منذ مارس 2024، في قيادة غانا للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، كما حقق نتائج متذبذبة خلال فترته، حيث فاز في 8 مباريات و خسر 9 من أصل 22 مواجهة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



