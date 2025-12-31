إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقاً لم نشرته إذاعة موزاييك فم قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق والقاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما.

واضافة المصدر ذاته أن قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين آخرين والتي تراوحت بين عام واحد وخمسة عشر عاما بالاضافة الى خطايا مالية متفاوتة لجميع المتهمين الخمسة.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت احالة الصحبي عتيق ومتهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية وحمل شخص على الادلاء بشهادة زور والمشاركة في إخفاء ما تثبت به جريمة قبل ضبطها من طرف السلطات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



