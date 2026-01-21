Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قالت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نعيمة الجلاصي، الاربعاء، إنّه تم إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية التي شهدتها تونس يومي الثلاثاء و الأربعاء.

و أضافت الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا البرنامج يُنفّذ بالتنسيق بين الهياكل الجهوية للاتحاد و السلط الجهوية، وبالتعاون مع مختلف الإدارات الجهوية المعنية، وذلك بهدف ضمان تدخل سريع وفعّال لفائدة العائلات المتضررة.

و بيّنت أنّ البرنامج يشمل، توفير فضاءات للإيواء، خاصة بالمناطق التي شهدت أضرارًا كبيرة، إلى جانب تأمين خدمات الإعاشة و توزيع عدد من الحشايا و الأغطية لفائدة العائلات المستحقة.

و شهدت تونس منذ يوم أمس الثلاثاء تقلبات جوية حادّة تمثلت في نزول كميات هامة من الأمطار خلال فترة زمنية وجيزة، ما أسفر عن تشكّل سيول وارتفاع منسوب المياه بعدد من المناطق، خاصة بالأحياء المنخفضة و تسبب في دخول المياه إلى عدد من المنازل و تسجيل أضرار متفاوتة بها.

