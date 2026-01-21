Français
Anglais
العربية
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية

قالت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نعيمة الجلاصي، الاربعاء، إنّه تم إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية التي شهدتها تونس يومي الثلاثاء و الأربعاء.

و أضافت الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا البرنامج يُنفّذ بالتنسيق بين الهياكل الجهوية للاتحاد و السلط الجهوية، وبالتعاون مع مختلف الإدارات الجهوية المعنية، وذلك بهدف ضمان تدخل سريع وفعّال لفائدة العائلات المتضررة.

و بيّنت أنّ البرنامج يشمل، توفير فضاءات للإيواء، خاصة بالمناطق التي شهدت أضرارًا كبيرة، إلى جانب تأمين خدمات الإعاشة و توزيع عدد من الحشايا و الأغطية لفائدة العائلات المستحقة.

و شهدت تونس منذ يوم أمس الثلاثاء تقلبات جوية حادّة تمثلت في نزول كميات هامة من الأمطار خلال فترة زمنية وجيزة، ما أسفر عن تشكّل سيول وارتفاع منسوب المياه بعدد من المناطق، خاصة بالأحياء المنخفضة و تسبب في دخول المياه إلى عدد من المنازل و تسجيل أضرار متفاوتة بها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

680
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

648
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
538
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
325
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
305
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
305
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
289
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00
289
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
273
الأخبار

رئيس الجمهورية  : العمل مستمر دون إنقطاع لإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين
271
الأخبار

المدرب نبيل الكوكي يتكفل بتنقل فريق الأولمبي الباجي وهذه أبرز الغيابات في مباراة قابس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى