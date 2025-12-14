Français
Anglais
العربية
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة اشغال اللجان

أقرّ الكتاب العامون للنقابات الأساسية لشرة نقل تونس، خلال اجتماع طارئ، عقدوه الأحد، باشراف المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل ،التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنظيم تجمع عمالي عام، يحدد موعده وتراتيبه لاحقا، تعبيرا عن وحدة الصفّ العمالي وعن الرفض القطعي لسياسة الإقصاء ضد الطرف الاجتماعي وضرب الحق النقابي ودفاعا عن ديمومة المؤسسة وحقوق الشغالين.

و حمّلت الجامعة العامة للنقل، في بيان نشر على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي ” ميتا/ فايسبوك”، الإدارة العامة للمؤسسة وسلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما قد يؤول إليه الوضع نتيجة سياسة التنكر للاتفاقات المبرمة، مؤكّدة في المقابل حرصها الدائم على الحوار الجدي والمسؤول.

و قرر المشاركون في الاجتماع، أمام تواصل ما اعتبروها” سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإيفاء بالتعهدات” من قبل الشركة، مقاطعة أشغال لجان إسناد أعداد آخر السنة، بصفة فورية، إلى حين تفعيل مقتضيات الفصل 15 المتفق عليه مسبقاً مع الجامعة العامة للنقل، والذي كان من المفترض تطبيقه انطلاقاً من شهر أكتوبر 2025، نظراً لانعكاساته المالية المباشرة على مكتسبات الأعوان ومنحة الإنتاج لأخر السنة تحديداً.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

396
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات

313
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
276
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
275
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
265
الأخبار

ترامب يعتزم شن ضربات برية ضد فنزويلا
255
الأخبار

كوريا الشمالية: مقتل تسعة جنود خلال عمليات نزع ألغام في روسيا
254
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
253
الأخبار

بتكليف من رئيس الجمهورية : وزير الخارجية يشارك في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
236
الأخبار

الملعب التونسي ينطلق في تربص تحضيري بطبرقة
234
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى