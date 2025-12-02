Français
إقرار جملة من الإجراءات لتعزيز الخدمات الصحية في قفصة

أقرّت وزارة الصحة جملة من الإجراءات الداعمة للبنية الصحية بولاية قفصة خلال اجتماع عن بُعد عقد أمس الاثنين بإشراف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، وبحضور والي قفصة سليم فروجة والمدير الجهوي للصحة طه معتوق.

و وفق بلاغ صادر عن مصالح الولاية، فإن هذه القرارات تشمل تعزيز المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي، وتدعيم الجهة الصحية بقفصة بآلتين للتصوير بالأشعة (سكانار) خلال سنة 2026، فضلا عن الموافقة المبدئية على إحداث مركز لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بالرديف، وتوفير وحدة جاهزة الصنع مجهزة إداريًا وطبيًا لفريق الإسعاف الطبي المتجوّل  بالمستشفى الجهوي بالمتلوي، وتعزيزه بكرسي ثانٍ لطب الأسنان.

 و أشار البلاغ إلى أنّه تقرّر كذلك إحداث وحدتين صحيتين أساسيتين جاهزتي الصنع بكل من السند الجبل بمعتمدية السند، ومنزل قمودي بمعتمدية سيدي عيش، إضافة إلى برمجة اقتناء سيارة إدارية وسيارة إسعاف لفائدة مركز الصحة الأساسية بزانوش، مع التسريع في الإجراءات النهائية الخاصة بمشروع مركز الصحة الأساسية بمنزل ميمون من معتمدية قفصة الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة، وتخصيص اعتماد قدره 1،1 مليون دينار.

و في الإطار ذاته، من المبرمج أن يتم خلال الأسبوع الحالي توفير التجهيزات والمعدات (القسط الأول) بالمستشفى المحلي بالسند، وتوفير وحدة صحية أساسية جاهزة داخل المستشفى المحلي ببلخير لتقديم خدمات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة.

يذكر أن هذه القرارات تتنزل في إطار متابعة المشاريع الصحية المبرمجة لفائدة ولاية  قفصة، وتنفيذ مخرجات زيارة وزير الصحة للجهة خلال شهر مارس الماضي الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية بالمناطق الداخلية وتقريبها لفائدة المواطنين.

