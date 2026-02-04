Français
Anglais
العربية
الأخبار

إلغاء مباحثات الجمعة بين واشنطن و طهران

إلغاء مباحثات الجمعة بين واشنطن و طهران

أفاد مسؤولان أمريكيان لموقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان و تنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة.

و حسب “أكسيوس”، فإن هذا المأزق قد يعيق المسار الدبلوماسي و يقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باختيار العمل العسكري، حيث كانت الولايات المتحدة و إيران قد اتفقتا على الاجتماع يوم الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى من الشرق الأوسط بصفة مراقبين.

لكن الإيرانيين قالوا يوم الثلاثاء إنهم يريدون نقل المحادثات إلى سلطنة عمان وعقدها بصيغة ثنائية، لضمان التركيز فقط على القضايا النووية وليس المسائل الأخرى مثل الصواريخ، التي تمثل أولويات للولايات المتحدة و دول المنطقة.

و قد نظر المسؤولون الأمريكيون في طلب تغيير الموقع، لكنهم قرروا يوم الأربعاء رفضه.

و قال مسؤول أمريكي رفيع لـ”أكسيوس”: “أخبرناهم أن الأمر إما هكذا أو لا شيء، فقالوا: حسنا، إذا لا شيء”.

و ذكر المسؤول أنه إذا كان الإيرانيون مستعدين للعودة إلى التنسيق الأصلي، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

و أضاف المسؤول الرفيع : “نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة، وإلا سيبحث الناس في خيارات أخرى”، في إشارة إلى تهديدات ترامب المتكررة بالقيام بعمل عسكري.

و نقل “أكسيوس” عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يسافر مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و صهر ترامب و مستشاره غاريد كوشنر، إلى قطر يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن إيران مع رئيس الوزراء.

و من هناك، يخططان حالياً للعودة إلى ميامي بدلا من السفر للقاء الإيرانيين.

و لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

409
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

331
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
308
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
307
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
292
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
290
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
287
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
263
الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو شركتيْ ‘سنيت’ و’سبرولس’ إلى الإسراع بإنجاز أحياء جديدة
242
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
241
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى