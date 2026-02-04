إلغاء مباحثات الجمعة بين واشنطن و طهران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد مسؤولان أمريكيان لموقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان و تنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة.

و حسب “أكسيوس”، فإن هذا المأزق قد يعيق المسار الدبلوماسي و يقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باختيار العمل العسكري، حيث كانت الولايات المتحدة و إيران قد اتفقتا على الاجتماع يوم الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى من الشرق الأوسط بصفة مراقبين.

لكن الإيرانيين قالوا يوم الثلاثاء إنهم يريدون نقل المحادثات إلى سلطنة عمان وعقدها بصيغة ثنائية، لضمان التركيز فقط على القضايا النووية وليس المسائل الأخرى مثل الصواريخ، التي تمثل أولويات للولايات المتحدة و دول المنطقة.

و قد نظر المسؤولون الأمريكيون في طلب تغيير الموقع، لكنهم قرروا يوم الأربعاء رفضه.

و قال مسؤول أمريكي رفيع لـ”أكسيوس”: “أخبرناهم أن الأمر إما هكذا أو لا شيء، فقالوا: حسنا، إذا لا شيء”.

و ذكر المسؤول أنه إذا كان الإيرانيون مستعدين للعودة إلى التنسيق الأصلي، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

و أضاف المسؤول الرفيع : “نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة، وإلا سيبحث الناس في خيارات أخرى”، في إشارة إلى تهديدات ترامب المتكررة بالقيام بعمل عسكري.

و نقل “أكسيوس” عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يسافر مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و صهر ترامب و مستشاره غاريد كوشنر، إلى قطر يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن إيران مع رئيس الوزراء.

و من هناك، يخططان حالياً للعودة إلى ميامي بدلا من السفر للقاء الإيرانيين.

و لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



