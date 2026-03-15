إلغاء مباراة الفيناليسيما في قطر بسبب الحرب

أعلن الاتّحاد ‌الأوروبي ‌لكرة القدم (اليويفا) ‌في بيان، الأحد، عن ⁠إلغاء مباراة بطلي أوروبا ​وأمريكا الجنوبية، المعروفة ⁠باسم “فيناليسيما”، بين إسبانيا والأرجنتين التي ⁠كان من المُقرّر إقامتها في قطر في وقت لاحق من ​هذا الشهر بسبب الصراع الدائر ‌في الشرق الأوسط.

و قال الاتحاد ⁠الأوروبي ‌لكرة القدم في بيانه “يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمون بخيبة أمل كبيرة ‌لأن الظروف والتوقيت ⁠حالا دون تمكن الفريقين ‌من التنافس على هذه الجائزة المرموقة ‌في ⁠قطر”.

