إلغاء مباراة الفيناليسيما في قطر بسبب الحرب

أعلن الاتّحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، الأحد، عن إلغاء مباراة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، المعروفة باسم “فيناليسيما”، بين إسبانيا والأرجنتين التي كان من المُقرّر إقامتها في قطر في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
و قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه “يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمون بخيبة أمل كبيرة لأن الظروف والتوقيت حالا دون تمكن الفريقين من التنافس على هذه الجائزة المرموقة في قطر”.
