إلغاء 4 رحلات بحرية بين صفاقس و قرقنة

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اليوم الأربعاء في بلاغ لها، عن إلغاء عدد من السفرات اليوم وغدا وذلك تبعًا للتوقعات الجوية المُحَيَّنَة و المؤكَّدة، و التي تُفيد بهبوب رياح قوية مصحوبة بهبّات عنيفة.
و حسب البلاغ تم إلغاء :
• سفرة الساعة 20:00 من صفاقس
• سفرة الساعة 21 و 45 دقيقة من قرقنة
و المبرمجتين هذه الليلة، الأربعاء 28 جانفي 2026.
و جاء في البلاغ أيضا أنه تقرر إلغاء
• سفرة الساعة 04:15 دقيقة من صفاقس
• سفرة الساعة 06:00 من قرقنة و ذلك يوم غد الخميس 29 جانفي 2026.
و أوردت الشركة في بلاغها، أنها ستعلم الحرفاء بكل المستجدات و التغييرات الطارئة بخصوص بقية البرمجة عبر بلاغات لاحقة، حسب تطور الوضع الجوي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب