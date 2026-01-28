إلغاء 4 رحلات بحرية بين صفاقس و قرقنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اليوم الأربعاء في بلاغ لها، عن إلغاء عدد من السفرات اليوم وغدا وذلك تبعًا للتوقعات الجوية المُحَيَّنَة و المؤكَّدة، و التي تُفيد بهبوب رياح قوية مصحوبة بهبّات عنيفة.

و حسب البلاغ تم إلغاء :

• سفرة الساعة 20:00 من صفاقس

• سفرة الساعة 21 و 45 دقيقة من قرقنة

و المبرمجتين هذه الليلة، الأربعاء 28 جانفي 2026.

و جاء في البلاغ أيضا أنه تقرر إلغاء

• سفرة الساعة 04:15 دقيقة من صفاقس

• سفرة الساعة 06:00 من قرقنة و ذلك يوم غد الخميس 29 جانفي 2026.

و أوردت الشركة في بلاغها، أنها ستعلم الحرفاء بكل المستجدات و التغييرات الطارئة بخصوص بقية البرمجة عبر بلاغات لاحقة، حسب تطور الوضع الجوي.

