إمضاء إتفاق تجاري بين الخطوط التونسية و الاتحاد للطيران

تولّت اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 المكلفة بالاشراف على الادارة العامة للخطوط التونسية السيّدة حليمة إبراهيم خواجة والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران السيّد أنطونوالدو نيفيس، توقيع اتفاق تجاري لتبادل الرموز ( Codeshare )بين الخطوط التونسية Tunisair وشركة الاتحاد للطيران Etihad Airways، وذلك في إطار دعم التعاون بين الناقلتين الجويتين وتعزيز تجربة السفر والسياحة بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.

و بموجب هذا الاتفاق، وابتداءً من اليوم، يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بين تونس وأبوظبي باستخدام رمز أي من الشركتين على الرحلات التي تشغلها شركة الاتحاد للطيران، لتوفّر هذه الشراكة تجربة حجز مبسّطة مع تذكرة واحدة، وتخليص إجراءات السفر مرّة واحدة، ونقل الأمتعة تلقائيا إلى الوجهات النهائية.