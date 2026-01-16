Français
الأخبار

إمضاء إتفاق تجاري بين الخطوط التونسية و الاتحاد للطيران

تولّت اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 المكلفة بالاشراف على الادارة العامة للخطوط التونسية السيّدة حليمة إبراهيم خواجة والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران السيّد أنطونوالدو نيفيس، توقيع اتفاق تجاري لتبادل الرموز ( Codeshare )بين الخطوط التونسية Tunisair وشركة الاتحاد للطيران Etihad Airways، وذلك في إطار دعم التعاون بين الناقلتين الجويتين وتعزيز تجربة السفر والسياحة بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.
و بموجب هذا الاتفاق، وابتداءً من اليوم، يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بين تونس وأبوظبي باستخدام رمز أي من الشركتين على الرحلات التي تشغلها شركة الاتحاد للطيران، لتوفّر هذه الشراكة تجربة حجز مبسّطة مع تذكرة واحدة، وتخليص إجراءات السفر مرّة واحدة، ونقل الأمتعة تلقائيا إلى الوجهات النهائية.
كما ستمكّن هذه الشراكة مسافري الخطوط التونسية من الاستفادة من شبكة الاتحاد للطيران الواسعة التي تمتد إلى العديد من الوجهات العالمية، بما يوفر خيارات سفر أوسع و أكثر مرونة.
كما يعكس هذا الاتفاق حرص الشركتين على تطوير تعاون استراتيجي مستدام، وفتح آفاق جديدة أمام حركة السفر، وتعزيز التنقّل والتبادل بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم مصالح المسافرين ويدعم النمو المستدام لقطاع النقل الجوي في المنطقتين، ويعزّز ثقة الشركاء في الخطوط التونسية.
