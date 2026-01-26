Français
أخر الأخبار

إمضاء اتفاقية توأمة بين جامعة جندوبة وجامعة تلمسان

أمضت كل من جامعة جندوبة بتونس وجامعة تلمسان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مؤخرا، اتفاقية توأمة وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي والانفتاح على المحيط الجامعي المغاربي.

وتهدف هذه الاتفاقية حسب ما جاء في بلاغ لجامعة جندوبة، إلى دعم التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار وتشجيع تبادل الأساتذة والطلبة والباحثين وتطوير المشاريع الأكاديمية والعلمية المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الحوكمة الجامعية وضمان الجودة.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الخطوة تندرج في سياق رؤية جامعة جندوبة الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بمكانتها الأكاديمية إقليميًا ودوليًا.

