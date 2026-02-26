Français
الأخبار

إنتاج الأدوية في تونس يغطي 80% من حاجيات السوق المحلية

يحقق القطاع الصيدلي في تونس سنوياً رقم معاملات في التصدير يناهز نحو 250 إلى 300 مليون دينار.

“إن تونس، التي تضم أكثر من 40 مصنعاً لإنتاج الأدوية للاستعمال البشري، وتغطي نحو 80% من حاجيات السوق من حيث الحجم و60% من حيث القيمة، وتتمتع برأس مال بشري عالي الكفاءة، وبنية تحتية حديثة، وإطار تنظيمي متين، وحوكمة قطاعية مهيكلة عبر المجلس الوطني للصناعات الصيدلية، باتت مستعدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات القادمة من كيبيك وكندا، ولا سيما في مجالات البحث وإنتاج الأدوية الجنيسة والتكنولوجيا الحيوية”.

هذا ما خلصت إليه مداخلات ندوة عبر الإنترنت انعقدت يوم 25 فيفري 2026، نظمتها سفارة تونس بكندا ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بالشراكة مع “استثمار كيبيك الدولي” (Investissement Québec International) ومكتب كيبيك بالرباط.

 

