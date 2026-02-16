Français
إنتاج الكهرباء في تونس يسجل نموًا ملحوظًا في 2025

سجل قطاع الكهرباء في تونس تحسنًا لافتًا خلال سنة 2025، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ليصل إلى نحو 20535 جيغاواط ساعة، وفق أحدث المعطيات الرسمية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم ضمن نشرية الوضع الطاقي لشهر ديسمبر 2025.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي عرف بدوره ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس نسقًا تصاعديًا معتدلًا في الطلب الداخلي على الكهرباء.

وكشفت النشرية أن منظومة إنتاج الكهرباء واصلت اعتمادها المكثف على الغاز الطبيعي، الذي ساهم بما يقارب 94 بالمائة من إجمالي الطاقة المنتجة، ما يؤكد استمرار هيمنة هذا المصدر ضمن المزيج الطاقي الوطني.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

