الأخبار

إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولاية تطاوين: 9 مشاريع في طور الدراسات الأولية والنهائية

أشرف أمير القابسي والي تطاوين مساء يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، على إستلام أشغال أول مشروع خاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 1 ميقاواط وفقا لنظام التراخيص.

و تعتبر محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بئر ثلاثين من معتمدية تطاوين الجنوبية و المنجزة من شركة إنتاج الكهرباء بتطاوين اللبنة الأولى  حيث من المنتظر إنجاز ما يقارب عدد 9 مشاريع أخرى في هذا المجال في ولاية تطاوين وهي الآن في طور الدراسات الأولية والنهائية.

و أوضح والي الجهة أنّ الطاقات المتجددة تُعتبر من أهمّ ركائز الإستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي والتي تبنّتها تونس بهدف تقليص العجز الطاقي وتحسين الإستقلالية الطاقية للبلاد، مضيفا أن السلط والإدارات والهياكل ذات العلاقة جهويا و محليا مُسخّرة للإحاطة بالمستثمرين و مرافقتهم خلال كافة مراحل بعث مثل هذه المشاريع و إلي حين دخولها حيز الإستغلال.

تعليقات

