إنتخاب سامي العوني رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم اليوم الاحد انتخاب سامي العوني رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو للفترة النيابية 2025-2028.

و تحصلت قائمة العوني، خلال الانتخابات التي اقيمت بالمركب الشبابي و الثقافي ببن عروس، على 94 صوتًا، مقابل 63 صوتًا لقائمة محمد زياد بو علي، في حين لم تتحصل قائمة النوري المالكي على أي صوت.

و تتكون قائمة الرئيس المنتخب سامي العوني من :

سمير فتحي كحواش – عماد الشريف – بسام التركي – ماهر العبيدي – محمد الصادق بلاحيرش – محمد وجيه بولعابي – ميساء سهيل – أنيس مقايدي – باسم كحولي – محمد العجمني – علاء الدين مليكي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



