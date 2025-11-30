Français
Anglais
العربية
الأخبار

إنتخاب سامي العوني رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو

إنتخاب سامي العوني رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو

تم اليوم الاحد انتخاب سامي العوني رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو للفترة النيابية 2025-2028.

و تحصلت قائمة العوني، خلال الانتخابات التي اقيمت بالمركب الشبابي و الثقافي ببن عروس، على 94 صوتًا، مقابل 63 صوتًا لقائمة محمد زياد بو علي، في حين لم تتحصل قائمة النوري المالكي على أي صوت.

و تتكون قائمة الرئيس المنتخب سامي العوني من :

سمير فتحي كحواش – عماد الشريف – بسام التركي – ماهر العبيدي – محمد الصادق بلاحيرش – محمد وجيه بولعابي – ميساء سهيل – أنيس مقايدي – باسم كحولي – محمد العجمني – علاء الدين مليكي.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

395
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

340
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
284
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
268
الأخبار

تونس – الولايات المتحدة : بن عايّد يستقبل السفير الأمريكي بيل بازّي
258
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
245
الأخبار

غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!
229
الأخبار

تونس : أمطار هامة خلال الأربع و عشرين ساعة الأخيرة أعلى كمياتها في عين دراهم بـ62 مليمتر
229
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدي العربي : على أي قنوات يمكن مشاهدة مباراة تونس – مصر ؟
228
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
222
الأخبار

ترامب يعفو عن رئيس هندوراس السابق بعد الحكم بسجنه 45 عاما في قضية مخدرات

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى