Français
Anglais
العربية
الأخبار

إنجاز تونسي غير مسبوق: « ليلي » يتوج عالميًا كأفضل فيلم بالذكاء الاصطناعي

إنجاز تونسي غير مسبوق: « ليلي » يتوج عالميًا كأفضل فيلم بالذكاء الاصطناعي

حققت السينما التونسية إنجازًا لافتًا على الساحة الدولية بعد تتويج فيلم « ليلي »، من إخراج المبدع التونسي Zoubir Jlassi، بلقب أفضل فيلم في العالم مُنجز باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات One Billion Followers Summit التي احتضنتها دبي.

وقد نجح الفيلم في التفوق على آلاف الأعمال المشاركة من مختلف دول العالم، ضمن مسابقة دولية كبرى مدعومة من فاعلين عالميين في مجالات التكنولوجيا وصناعة المحتوى الرقمي، ما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته التجارب الإبداعية التونسية في توظيف التقنيات الحديثة.

ويُجسد هذا التتويج اعترافًا دوليًا بقدرة الكفاءات التونسية على الابتكار ومواكبة التحولات الرقمية، ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي بات أداة جديدة تفتح آفاقًا واسعة أمام صناعة السينما ورواية القصص بأساليب غير تقليدية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

533
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

449
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
351
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
307
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
284
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
280
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
262
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
260
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
257
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
253
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى