إنجاز تونسي غير مسبوق: « ليلي » يتوج عالميًا كأفضل فيلم بالذكاء الاصطناعي

حققت السينما التونسية إنجازًا لافتًا على الساحة الدولية بعد تتويج فيلم « ليلي »، من إخراج المبدع التونسي Zoubir Jlassi، بلقب أفضل فيلم في العالم مُنجز باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات One Billion Followers Summit التي احتضنتها دبي.

وقد نجح الفيلم في التفوق على آلاف الأعمال المشاركة من مختلف دول العالم، ضمن مسابقة دولية كبرى مدعومة من فاعلين عالميين في مجالات التكنولوجيا وصناعة المحتوى الرقمي، ما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته التجارب الإبداعية التونسية في توظيف التقنيات الحديثة.

ويُجسد هذا التتويج اعترافًا دوليًا بقدرة الكفاءات التونسية على الابتكار ومواكبة التحولات الرقمية، ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي بات أداة جديدة تفتح آفاقًا واسعة أمام صناعة السينما ورواية القصص بأساليب غير تقليدية.

