إنجاز طبي جديد في المستشفى الجامعي شارل نيكول

سجّل المستشفى الجامعي شارل نيكول، نهاية الأسبوع الماضي، إنجازًا طبيًا تمثّل في إجراء أول عملية استئصال بروستاتا بتقنية الجراحة الروبوتية و إجراء عمليتين ناجحتين لاستئصال ورم كلوي مع المحافظة على الكلية، ثم استئصال كلية كاملة.

و يؤكّد نجاح هذه العمليات، حسب بلاغ صادر عشية الأربعاء عن وزارة الصحة، جاهزية المستشفى العمومي لاعتماد الجراحة الروبوتية، ويعكس كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية وقدرتها على العمل بأحدث التقنيات.

و قد أشرف على هذه العمليّات الأستاذ رياض بن سلامة رئيس الفريق الجراحي، والأستاذة علياء الجابري رئيسة قسم الإنعاش.

و اعتبرت الوزارة أن هذا النجاح يعد خطوة نوعية تعزّز مكانة تونس في الطب المتقدم والجراحة عالية الدقة.

أخر الأخبار

ر.م.ع الصوناد : نحن في المراحل الأخيرة لإنتداب 1600 عون وإطار [فيديو]

