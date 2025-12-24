إنجاز طبي جديد في المستشفى الجامعي شارل نيكول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل المستشفى الجامعي شارل نيكول، نهاية الأسبوع الماضي، إنجازًا طبيًا تمثّل في إجراء أول عملية استئصال بروستاتا بتقنية الجراحة الروبوتية و إجراء عمليتين ناجحتين لاستئصال ورم كلوي مع المحافظة على الكلية، ثم استئصال كلية كاملة.

و يؤكّد نجاح هذه العمليات، حسب بلاغ صادر عشية الأربعاء عن وزارة الصحة، جاهزية المستشفى العمومي لاعتماد الجراحة الروبوتية، ويعكس كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية وقدرتها على العمل بأحدث التقنيات.

و قد أشرف على هذه العمليّات الأستاذ رياض بن سلامة رئيس الفريق الجراحي، والأستاذة علياء الجابري رئيسة قسم الإنعاش.

و اعتبرت الوزارة أن هذا النجاح يعد خطوة نوعية تعزّز مكانة تونس في الطب المتقدم والجراحة عالية الدقة.

