Français
Anglais
العربية
الأخبار

إنجاز طبي جديد في علاج سرطان البروستاتا في تونس

أعلنت وزارة الصحة اليوم إنطلاق استعمال تقنية متقدمة للتصوير الطبي بمعهد صالح عزيّز تُعرف بـ PET-PSMA، وذلك باستخدام المادة المشعة 18F-PSMA  في إنجاز طبي جديد يعزز قدرات المنظومة الصحية في تونس.

هذه التقنية المتطوّرة تُعد من أحدث ما توصل إليه الطب في العالم للكشف الدقيق عن سرطان البروستاتا. وتمكّن الأطباء من رؤية الخلايا السرطانية بدقة عالية حتى عندما تكون صغيرة جدًا أو غير واضحة في الفحوصات التقليدية.

يساعد هذا الفحص الأطباء على الكشف المبكر عن عودة المرض بعد العلاج و تحديد دقيق مدى انتشار السرطان واختيار العلاج الأنسب لكل مريض.

وأضافت وزارة الصحة أن إدخال هذه التقنية المتطورة في معهد صالح عزيّز يمثل  خطوة مهمة لتعزيز تشخيص الأورام في تونس، ويضع مؤسساتنا الصحية في مصاف المراكز الطبية المتقدمة التي تعتمد أحدث وسائل الطب النووي في العالم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

370
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص

319
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
309
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
294
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
289
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
276
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل
259
الأخبار

طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”
257
الأخبار

تنبيه للتونسيين في سلطنة عُمان: السفارة تدعو إلى الالتزام بتعليمات السلطات والتواصل عند الضرورة
252
اقتصاد وأعمال

البنك الدولي يعلن عن تمويل إضافي لتونس بقيمة 50 مليون دولار
250
أخر الأخبار

الولايات المتحدة: ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى