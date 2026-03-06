إنجاز طبي جديد في علاج سرطان البروستاتا في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحة اليوم إنطلاق استعمال تقنية متقدمة للتصوير الطبي بمعهد صالح عزيّز تُعرف بـ PET-PSMA، وذلك باستخدام المادة المشعة 18F-PSMA في إنجاز طبي جديد يعزز قدرات المنظومة الصحية في تونس.

هذه التقنية المتطوّرة تُعد من أحدث ما توصل إليه الطب في العالم للكشف الدقيق عن سرطان البروستاتا. وتمكّن الأطباء من رؤية الخلايا السرطانية بدقة عالية حتى عندما تكون صغيرة جدًا أو غير واضحة في الفحوصات التقليدية.

يساعد هذا الفحص الأطباء على الكشف المبكر عن عودة المرض بعد العلاج و تحديد دقيق مدى انتشار السرطان واختيار العلاج الأنسب لكل مريض.

وأضافت وزارة الصحة أن إدخال هذه التقنية المتطورة في معهد صالح عزيّز يمثل خطوة مهمة لتعزيز تشخيص الأورام في تونس، ويضع مؤسساتنا الصحية في مصاف المراكز الطبية المتقدمة التي تعتمد أحدث وسائل الطب النووي في العالم.

