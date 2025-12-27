Français
Anglais
العربية
الأخبار

إنجاز طبي جديد في مستشفى شارل نيكول

إنجاز طبي جديد في مستشفى شارل نيكول

نجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، مؤخرا، في اجراء أول عمليتين لتصحيح عيوب الإبصار بتقنية الفيمتو ليزك مع نتائج بصرية جيدة ودون مضاعفات، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة اليوم السبت.

و أضافت، في بلاغ لها، أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على الليزر بدقة عالية، دون جراحة تقليدية، ما يسمح بتحسّن سريع في النظر.

و لفتت الى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تطوير الخدمات الصحية العمومية، إلى جانب تكوين الأطباء المقيمين على هذه التقنية الحديثة، بما يضمن رفع جودة العلاج وقد تم ذلك بفضل التنسيق بين الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم طب العيون، تحت إشراف رئيس القسم الدكتور خليل الرايس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

289
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

278
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
252
اقتصاد وأعمال

الاقتصاد التونسي في 2025 : مرونة و تطلع نحو نمو مستدام
244
اقتصاد وأعمال

تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة
229
الأخبار

ضربات أمريكية ضدّ ‘داعش’ في نيجيريا بأمر من ترامب
229
الأخبار

كان 2025: تونس في المركز 11 ضمن ترتيب أغلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية
223
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
212
اقتصاد وأعمال

إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولاية تطاوين: 9 مشاريع في طور الدراسات الأولية والنهائية
211
الأخبار

شركة السكك الحديديّة : لا أضرار في حادث جنوح قطار تونس-غار الدماء
206
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: العاشوري ضمن قائمة اللاعبين المتوَّجين بجائزة رجل المباراة في الجولة الأولى

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى