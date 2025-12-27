إنجاز طبي جديد في مستشفى شارل نيكول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، مؤخرا، في اجراء أول عمليتين لتصحيح عيوب الإبصار بتقنية الفيمتو ليزك مع نتائج بصرية جيدة ودون مضاعفات، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة اليوم السبت.

و أضافت، في بلاغ لها، أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على الليزر بدقة عالية، دون جراحة تقليدية، ما يسمح بتحسّن سريع في النظر.

و لفتت الى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تطوير الخدمات الصحية العمومية، إلى جانب تكوين الأطباء المقيمين على هذه التقنية الحديثة، بما يضمن رفع جودة العلاج وقد تم ذلك بفضل التنسيق بين الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم طب العيون، تحت إشراف رئيس القسم الدكتور خليل الرايس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



