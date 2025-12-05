Français
الأخبار

إنجاز طبي غير مسبوق: فريق مستشفى الرابطة ينجح في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الأبعاد

إنجاز طبي غير مسبوق: فريق مستشفى الرابطة ينجح في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الأبعاد

أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، عن تحقيق إنجاز طبي جديد في المستشفى الجامعي الرابطة بتونس، حيث نجح فريق طبي متخصص في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع يبلغ 34 يومًا فقط باستخدام تقنية التخطيط الكهروـتشريحي ثلاثية الأبعاد، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في شمال إفريقيا بالنسبة لمريض بهذا العمر.

وقد تولّت الإشراف على هذا التدخل الدقيق الأستاذة سناء والي، رئيسة وحدة تعديل نبضات القلب، تحت إشراف الأستاذ محمد سامي المورالي، وبالتنسيق مع الأستاذة فاطمة وردة، رئيسة قسم أمراض القلب عند الأطفال.

وجاء هذا التدخل المتقدّم في إطار ورشة تدريبية امتدّت على ثلاثة أيام، خصّصت للتعامل مع اضطرابات النظم القلبية المقاومة للعلاج، إضافة إلى التشوّهات الخِلقية المعقّدة لدى الأطفال.
ويُعد هذا الإنجاز الجديد دليلاً على التطور المتواصل لطب القلب في تونس، وقدرة الإطارات الطبية على اعتماد أحدث التقنيات العالمية بنجاعة.

المصدر: وات

