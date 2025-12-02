Français
إندونيسيا : ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات سومطرة إلى 631 قتيلاً ومليون نازح

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات سومطرة إلى 631 قتيلاً ومليون نازح في إندونيسيا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي اجتاحت جزيرة سومطرة في إندونيسيا، ليصل إلى 631 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة نشرتها الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025. كما ارتفع عدد النازحين إلى مليون شخص تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأوضحت الوكالة أن 472 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين، في حين أصيب 2600 آخرون في ثلاث محافظات متضررة غرب الأرخبيل، بحسب ما أفاد به موقع “العربية.نت”.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 3.3 ملايين شخص تأثروا بموجة الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة، ودمرت البنية التحتية، وتسببت في نزوح جماعي للسكان، وسط استمرار جهود الإنقاذ للوصول إلى المناطق المعزولة التي انقطعت عنها الاتصالات.

كارثة تضرب منطقة جنوب شرق آسيا

ولم تقتصر تداعيات الأحوال الجوية القاسية على إندونيسيا فقط، إذ شهدت تايلاند وماليزيا وسريلانكا خلال الأسبوع الماضي فيضانات وانزلاقات تربة أودت بحياة حوالي 1200 شخص، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين في هذه الدول.

وتواجه فرق الإغاثة في الدول الأربع ضغوطاً كبيرة بسبب حجم الدمار واتساع رقعة المتضررين، بينما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمال تواصل الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، ما قد يزيد الوضع سوءاً.

