إندونيسيا : العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية

عثرت فرق الإنقاذ الإندونيسية اليوم على حطام طائرة خفيفة فقدت يوم أمس و على متنها 11 راكبا بمنطقة جبلية في جزيرة سولاويزي.

و كانت الطائرة ذات الدفع التوربيني من طراز “إيه تي أر 42-500″في طريقها من يوجياكارتا في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا إلى ماكاسار، عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية، عندما اختفت من على شاشات الرادار يوم أمس السبت بعد وقت قصير من تلقيها تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بتصحيح مسار اقترابها.

و تمّ تتبع الطائرة، التي تشغلها شركة “إندونيسيا إير ترانسبورت”، لآخر مرة في الساعة 01:17 ظهرا في منطقة ليانغ ليانغ في ماروس، و هي منطقة جبلية بمقاطعة سولاويزي الجنوبية.

و كان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم و ثلاثة ركاب من وزارة الشؤون البحرية و المصايد كانوا يشاركون في مهمة مراقبة بحرية جوية.

