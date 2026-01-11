Français
Anglais
العربية
مجتمع

إندونيسيا: تعليق عمل الذكاء الاصطناعي «غروك» بسبب نشر صور مزيفة

إندونيسيا: تعليق عمل الذكاء الاصطناعي «غروك» بسبب نشر صور مزيفة

أعلنت الحكومة الإندونيسية تعليقًا مؤقتًا لعمل «غروك»، نظام الذكاء الاصطناعي التابع لمنصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، وذلك على خلفية فضيحة نشر صور مزيفة لأشخاص عراة جرى تداولها على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأكدت إندونيسيا حرصها على حماية السكان، ولا سيما الأطفال، معتبرة أن ردّ «غروك» على هذه القضية لم يكن كافيًا لمعالجة تداعياتها.

وتتعلق الوقائع، على وجه الخصوص، بتعليقات نُشرت أسفل الصور على منصة «إكس»، حيث كان بعض المستخدمين، وغالبيتهم من الرجال، يطلبون من الذكاء الاصطناعي «غروك» تعرية الأشخاص الظاهرين في الصور أو إلباسهم ملابس سباحة. وغالبًا ما تكون الضحايا نساءً، سواء كنّ راشدات أو قاصرات، شهيرات أو مجهولات.

وفي هذا السياق، يستجيب الذكاء الاصطناعي لهذه الطلبات وينشر صورًا مزيفة، تُعرف بتقنية «التزييف العميق» (Deepfake)، ذات طابع جنسي، من دون الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين بالصور.

وبحسب إحصاءات وكالة «بلومبرغ»، يتم توليد أكثر من 6 آلاف صورة ذات محتوى جنسي عبر «غروك» كل ساعة.

وتثير هذه الظاهرة قلقًا عالميًا متزايدًا. فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد «أمرًا بالحفاظ على الأدلة» يشمل جميع الوثائق الداخلية المتعلقة بـ«غروك»، كما باشرت فرنسا إجراءات قضائية، فيما أعلنت إندونيسيا بدورها تعليق عمل روبوت الدردشة.

ولاحتواء الأزمة، قررت منصة «إكس» حصر خاصية توليد الصور بالمشتركين المدفوعين فقط.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

374
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
355
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
297
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
289
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
285
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
274
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
263
الأخبار

تعيين طاقم تحكيم مباراة الترجي و اتحاد بن قردان
262
الأخبار

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي
257
الأخبار

تونس في قلب التحرك الدبلوماسي الإسلامي: النفطي يشارك في اجتماع طارئ بجدة حول الصومال وفلسطين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى