إنطلاق أولى جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمُناقشة مشروع قانون المالية 2026

انطلقت منذ قليل أشغال الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.

ويتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه، بعد أن تمت المصادقة عليه أمس من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها وفق ما جاءفي بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

