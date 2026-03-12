إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أن أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر عبر الخطين الجديدين (تونس-الجزائر العاصمة وتونس-عنابة) .انطلقت الليلة الخميس 12 مارس 2026 من محطة باب عليوة على الساعة 20:00 ليلا باتجاه الجزائر العاصمة. هذا وستنطلق اولى رحلات الخط الثاني تونس عنابة غدا الجمعة 13 مارس 2026 انطلاقا من محطة باب سعدون بداية من الساعة السابعة صباحا.

ويأتي هذا الحدث الوطني كتجسيم للارادة السامية لقيادة البلدين الشقيقين في اطار دعم وتعزيز سبل التنقل بين تونس والجزائر مع ضمان جودة الخدمات والسلامة.

