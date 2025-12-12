Français
Anglais
العربية
صحة

إنفلونزا الطيور: رصد أول بؤرة في بريتاني و94 بؤرة في المجموع

إنفلونزا الطيور: رصد أول بؤرة في بريتاني و94 بؤرة في المجموع

أعلنت محافظة فينستير اليوم الجمعة رصد أول بؤرة من الإنفلونزا الطيور عالية الضراوة (IAHP) في مزرعة بمدينة كليدر (فينستير).

ويُعدّ هذا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور في منطقة بريتاني التي كانت jusque-là في منأى عن الفيروس، وذلك وفق آخر تحديث لوزارة الزراعة بتاريخ 9 ديسمبر.

وبحسب التحديث نفسه الصادر عن وزارة الزراعة، تمّ الكشف عن 93 بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزارع تجارية منذ هذا الصيف (من دون احتساب البؤرة التي جرى اكتشافها حديثًا في بريتاني).

في ما يلي التفاصيل الكاملة للبؤر التجارية المكتشفة في مختلف الجهات والأقاليم الفرنسية:

  • هوت دو فرانس: با-دو-كاليه، سوم

  • إيل دو فرانس: يفلين

  • باي دو لا لوار: لوار-أتلانتيك، فانديه، مان-إي-لوار

  • نوفيل أكيتين: لو وت غارون، دوردون، دو-سيفر، أوت-فيين

  • سانتر-فال دو لوار: شير

  • أوفيرن-رون ألب: أللييه، لوار، آن

  • بورغوني-فرانش كومتيه: كوت دور، أوت-مارن

  • غراند إيست: مارن

كما تشير المصادر نفسها إلى رصد 9 بؤر إضافية في أحواض التربية المنزلية ولدى مالكي الطيور الأسيرة غير التجارية، وذلك في كل من: سين-ماريتيم، فانديه، شارانت-ماريتيم، لوار-أتلانتيك، لوار إيه شير، با-رين، أوب، وجيروند.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

316
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
306
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
280
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
277
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
230
الأخبار

عملية بيضاء مشتركة بالمنستير لمحاكاة حريق مركب بحوض الميناء
226
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد عددا من الوحدات العسكرية بولاية الكاف
223
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
221
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
221
الأخبار

توقف حركة قطارات سوسة-المهدية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى