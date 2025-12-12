إنفلونزا الطيور: رصد أول بؤرة في بريتاني و94 بؤرة في المجموع

أعلنت محافظة فينستير اليوم الجمعة رصد أول بؤرة من الإنفلونزا الطيور عالية الضراوة (IAHP) في مزرعة بمدينة كليدر (فينستير).

ويُعدّ هذا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور في منطقة بريتاني التي كانت jusque-là في منأى عن الفيروس، وذلك وفق آخر تحديث لوزارة الزراعة بتاريخ 9 ديسمبر.

وبحسب التحديث نفسه الصادر عن وزارة الزراعة، تمّ الكشف عن 93 بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزارع تجارية منذ هذا الصيف (من دون احتساب البؤرة التي جرى اكتشافها حديثًا في بريتاني).

في ما يلي التفاصيل الكاملة للبؤر التجارية المكتشفة في مختلف الجهات والأقاليم الفرنسية:

هوت دو فرانس : با-دو-كاليه، سوم

إيل دو فرانس : يفلين

باي دو لا لوار : لوار-أتلانتيك، فانديه، مان-إي-لوار

نوفيل أكيتين : لو وت غارون، دوردون، دو-سيفر، أوت-فيين

سانتر-فال دو لوار : شير

أوفيرن-رون ألب : أللييه، لوار، آن

بورغوني-فرانش كومتيه : كوت دور، أوت-مارن

غراند إيست: مارن

كما تشير المصادر نفسها إلى رصد 9 بؤر إضافية في أحواض التربية المنزلية ولدى مالكي الطيور الأسيرة غير التجارية، وذلك في كل من: سين-ماريتيم، فانديه، شارانت-ماريتيم، لوار-أتلانتيك، لوار إيه شير، با-رين، أوب، وجيروند.