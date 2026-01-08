Français
إنهاء مهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي

في عدده الصادر اليوم الخميس 8 جانفي 2025، تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا يقضي بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي.

ويقضي الأمر عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 7 جانفي والصادر عن وزارة الصحة بإنهاء تكليف محمد الدوعاجي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2025.

وكان قد تمّ تعيين الدوعاجي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 660 المؤرخ في 21 جويلية 2022.

