إيتمار بن غفير يدعم المظاهرات في إيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن دعمه للمتظاهرين في إيران.

و نشر بن غير عبر حسابه على منصة “أكس” منشورا يدعم فيه المتظاهرين، قائلا إن “شعب إيران يستحق حياة حرة، متحررا من الديكتاتور القاتل خامنئي”.

يشار إلى أن رقعة الاحتجاجات في إيران اتسعت على خلفية التدهور الاقتصادي و ارتفاع كلفة المعيشة، حيث شملت التحركات محافظات ريفية، في وقت أعلنت فيه السلطات الإيرانية مقتل سبعة أشخاص على الأقل و تسجيل اعتقالات، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية و وكالات أنباء إيرانية.

و قبل أيام دعا الموساد الإسرائيلي، المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه معهم “على الأرض”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



