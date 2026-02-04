إيرادات النفط الليبية تناهز 15.6 مليار دولار في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النفط في ليبيا خلال عام 2025 بلغت نحو 99.6 مليار دينار ليبي، ما يعادل حوالي 15.6 مليار دولار، في مؤشر على استمرار أهمية النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وأوضح البنك أن هذا الرقم يعكس حجم الإنتاج والمبيعات النفطية خلال العام، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. وسجّلت صادرات النفط الليبي في 2025 أعلى معدل نمو خلال السنوات الـ4 الماضية، مع استحواذ أوروبا على غالب صادراتها، بقيادة إيطاليا.

وأظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة وهي منصة متخصصة في المجال الطاقي نمو صادرات ليبيا من النفط الخام والمشتقات المنقولة بحرًا بنسبة 21%، أو ما يعادل 210 آلاف برميل يوميًا خلال 2025. كما ارتفع متوسط صادرات النفط الليبي في 2025 إلى 1.23 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمتوسطها البالغ 1.02 مليون برميل يوميًا في 2024، مع سيطرة الخام على 97% من الإجمالي.

وارتفعت صادرات ليبيا من النفط الخام إلى 1.19 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مقارنة بنحو 0.98 مليون برميل يوميًا عام 2024.

هذا ودعمَ استقرار إنتاج النفط في ليبيا زيادة موارد البلاد خلال العام الماضي، معوّضةً التراجع الناتج عن الاضطرابات وإغلاقات الحقول خلال 2024. وحققت ليبيا خلال 2025 أعلى متوسط معدلات إنتاج مقارنة بالـ10 سنوات الماضية، بمعدل 1.374 مليون برميل يوميًا.

وخلال سنة 2025 بلغ إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام 501 مليون برميل، ما يشير إلى نجاح استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لرفع معدلات الإنتاج. ويأتي ارتفاع الإنتاج وسط عودة شركات نفط كبرى لاستئناف عملياتها في الحقول، ومنها (شل، وإيني الإيطالية، و”أو إم في” النمساوية، وريبسول الإسبانية)، بعد توقُّفها لعدّة سنوات.

يشار الى ان ليبيا تمتلك سابع أكبر احتياطيات نفطية بين دول أوبك، فضلًا عن كونها العاشرة عالميًا، مع تقدير احتياطياتها بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية 2025، حسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، وهو مستوى مستقر منذ عام 2013.

وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج النفط الليبي إلى مستوى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، عبر خطة متكاملة تشمل تطوير كل من الحقول القائمة وغير المستغلة، مع التوسع في تطوير الموارد غير التقليدية والمكامن الحدودية وغيرها.

