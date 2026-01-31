Français
الأخبار

إيران : أربعة قتلى و عدة جرحى في انفجارات جنوب و جنوب غرب البلاد

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأُصيب آخرون بجروح في انفجارات متفرقة شهدها جنوب إيران وجنوب غربها، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، مشيرة إلى أضرار مادية كبيرة وملابسات لا تزال قيد التقييم.

و بحسب وكالة أنباء «مهر»، وقع الانفجار الأول داخل مجمّع سكني يضم أربع وحدات سكنية في حي «كيانشهر» بمدينة الأهواز، كبرى مدن جنوب غرب البلاد.

و أكدت مصالح الحماية المدنية والأمن البلدي أن الحصيلة البشرية بلغت أربعة قتلى.

و وفق المعطيات الأولية، يُرجَّح أن يكون الانفجار ناجماً عن تسرب في شبكة الغاز الحضرية، وهي الفرضية التي ترجّحها السلطات المحلية.

أما الحادث الثاني فسُجّل في جنوب إيران، بمدينة بندر عباس.

و ذكرت وكالة «فارس» أن مادة لم تُحدَّد بعد انفجرت داخل مبنى من ثمانية طوابق يقع في زقاق ملاصق لشارع «معلّم».

و تشير المعلومات الأولية إلى إصابة نحو عشرة أشخاص، من دون تأكيد أي وفاة حتى الآن.

كما خلّف الانفجار أضراراً مادية كبيرة، إذ تضررت أكثر من عشر سيارات كانت مركونة قرب المبنى بدرجات متفاوتة.

و تواصل السلطات المحلية تحقيقاتها لتحديد أسباب هذه الانفجارات بدقة و تقييم الحجم الإجمالي للأضرار.

و قد فُرضت إجراءات أمنية في المناطق المعنية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ في حالة تعبئة.

