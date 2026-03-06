إيران: إطلاق أكثر من 600 صاروخ على أهداف أمريكية وإسرائيلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن “إجمالي ما تم إطلاقه في الموجة العشرين من عملية “الوعد الصادق 4″ شمل أكثر من 2000 طائرة مسيرة وأكثر من 600 صاروخ على المواقع الأمريكية في المنطقة والأهداف الصهيونية في الأراضي المحتلة، مع استمرار العمليات ضد أعداء إيران”.

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن “الموجة العشرين من العملية، أُطلقت تحت شعار “يا معز المؤمنين” وباسم شهداء المدمرة “دنا” التابعة للجيش الإيراني، التي استهدفتها أمريكا مؤخّراً”.

وأكد ذوالفقاري استمرار العمليات الدفاعية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس، تحت قيادة مقر الدفاع الجوي المشترك “خاتم الأنبياء”، تمكنت صباح أمس الخميس، من رصد وإسقاط مقاتلة F-15 E وأربع طائرات مسيرة متقدمة من طرازي “هرمس 900″ و”MQ9” في أجواء المناطق الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية لإيران، ليصل مجموع الطائرات المسيرة المعادية التي أسقطتها القوات الإيرانية إلى أكثر من 75 طائرة. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت أيضًا عددًا من صواريخ كروز الأمريكية، مثل صواريخ “توماهوك” و”جاسم”، في مناطق مختلفة من البلاد.

