الأخبار

إيران : إعادة فتح المدارس بعد أسبوع من الإغلاق

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد اليوم الأحد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع.

و أفادت الوكالة بأن “المدارس في طهران و المدن الأخرى التي أُعلن عن إغلاقها منذ العاشر من جانفي ستستأنف عملها اعتباراً من يوم الأحد”.

و يأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه إيران على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

و مع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت و تعليق الأنشطة التعليمية.

و في وقت سابق من يوم أمس السبت، اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف “ابتلاع إيران” ، و قال إن بلاده قد “أخمدت الفتنة”.

تعليقات

