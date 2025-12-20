إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الجهاز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 20 ديسمبر، تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رجل أُدين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وذلك من قبل السلطات المحلية.

وأوضحت الجهة نفسها أن هذه العملية تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة من أحكام الإعدام التي نُفذت منذ اندلاع الحرب في جوان، والتي واجهت خلالها الجمهورية الإسلامية عدوّها اللدود، الدولة العبرية.

وأفادت وكالة «ميزان» بأن حكم الإعدام الصادر في حق عقيل كشاورز، الذي «أُدين بالتجسس لفائدة النظام الصهيوني، والتواصل والتعاون معه»، نُفّذ «بعد تأكيده من قبل المحكمة العليا، واستكمال جميع الإجراءات القانونية».

ورغم أن القضية لم تُعلن للعموم، فإن الرجل البالغ من العمر 27 عامًا، والذي قُدّم على أنه «عميل للموساد»، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، كان قد أُوقف خلال شهري أفريل وماي 2025 في شمال غرب إيران.

وبحسب الجهاز القضائي الإيراني، فإن المتهم كان قد أرسل معلومات وصورًا لمواقع عسكرية في منطقة أورومية، الواقعة شمال غرب البلاد، إلى إسرائيل، وقد جرى اعتقاله قبل اندلاع الحرب.

ورغم أن العدد الدقيق للأشخاص الذين أُوقفوا بتهمة التجسس لصالح الدولة العبرية لا يزال غير معروف، فإن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أُعدموا شنقًا خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

