إيران: الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في الوفيات خلال الاحتجاجات

حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الجمعة، من أن بلاده لن «تتراجع» في مواجهة موجة احتجاجات آخذة في الاتساع وتشكل تحديًا جديًا للجمهورية الإسلامية القائمة منذ عام 1979.

وبعد ساعات قليلة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، في وقت اتهمت فيه منظمات غير حكومية السلطات بفتح النار على متظاهرين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد طالب بفتح تحقيق «سريع» و«مستقل» عقب الوفيات التي سُجلت خلال المظاهرات التي تهزّ إيران منذ عدة أيام.

وفي بيان دعا فيه إلى احترام الحق في التظاهر السلمي «المنصوص عليه في القانون الدولي»، قال فولكر تورك إنه «منزعج بشدة من المعلومات الواردة بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية، بما في ذلك سقوط قتلى وتدمير ممتلكات».

وأكد أن «تحقيقًا سريعًا ومستقلًا وشفافًا يجب أن يُجرى. وعلى المسؤولين عن الانتهاكات أن يخضعوا للمساءلة وفق القواعد والمعايير الدولية».

وفي ما يتعلق بقطع خدمة الإنترنت في البلاد، قال المسؤول الأممي الرفيع: «إن مثل هذه الإجراءات تقوض حرية التعبير وإمكانية الوصول إلى المعلومات، وتؤثر على عمل من يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن إعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية وخدمات الطوارئ».