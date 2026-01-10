Français
Anglais
العربية
عالمية

إيران: الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في الوفيات خلال الاحتجاجات

إيران: الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في الوفيات خلال الاحتجاجات

حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الجمعة، من أن بلاده لن «تتراجع» في مواجهة موجة احتجاجات آخذة في الاتساع وتشكل تحديًا جديًا للجمهورية الإسلامية القائمة منذ عام 1979.

وبعد ساعات قليلة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، في وقت اتهمت فيه منظمات غير حكومية السلطات بفتح النار على متظاهرين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد طالب بفتح تحقيق «سريع» و«مستقل» عقب الوفيات التي سُجلت خلال المظاهرات التي تهزّ إيران منذ عدة أيام.

وفي بيان دعا فيه إلى احترام الحق في التظاهر السلمي «المنصوص عليه في القانون الدولي»، قال فولكر تورك إنه «منزعج بشدة من المعلومات الواردة بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية، بما في ذلك سقوط قتلى وتدمير ممتلكات».

وأكد أن «تحقيقًا سريعًا ومستقلًا وشفافًا يجب أن يُجرى. وعلى المسؤولين عن الانتهاكات أن يخضعوا للمساءلة وفق القواعد والمعايير الدولية».

وفي ما يتعلق بقطع خدمة الإنترنت في البلاد، قال المسؤول الأممي الرفيع: «إن مثل هذه الإجراءات تقوض حرية التعبير وإمكانية الوصول إلى المعلومات، وتؤثر على عمل من يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن إعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية وخدمات الطوارئ».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

369
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

337
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
331
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
326
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
308
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
302
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
301
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
286
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين
283
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
270
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى