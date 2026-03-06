Français
الأخبار

إيران : بعد إسبانيا التمرد يصل إلى بلجيكا و آذان ترامب و نتنياهو ستطنّان

إيران : بعد إسبانيا التمرد يصل إلى بلجيكا و آذان ترامب و نتنياهو ستطنّان

يحدث ذلك في البرلمان البلجيكي، في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، ومن دون الحاجة إلى تعليق. هذه الأقوال تم الإدلاء بها يوم الخميس 5 مارس من قبل النائب بول ماغنيتي، أستاذ العلوم السياسية وعضو في الحزب الاشتراكي:

“لا أحد من جنودنا، ولا أي من الأسلحة من أجل حرب ترامب في إيران. يجب علينا أن نفعل كما فعل بيدرو سانشيز، نقول: لا لترامب. لقد اختار ترامب نتنياهو حليفًا له، وهو مجرم حرب، مسؤول عن الإبادة الجماعية في غزة. وقرر ترامب استخدام القوة الوحشية في انتهاك لجميع مبادئ القانون الدولي. والنتيجة، نراها: إنها اشتعال في جميع أنحاء المنطقة، إنها الفوضى، إنها التاريخ الذي يتكرر مرة أخرى.

نحن الأوروبيون من نرى أسعار الغاز والنفط ترتفع. نحن الأوروبيون من نكون أول من يتعرض لخطر الانتقام الإرهابي. نحن الأوروبيون من نرى عدم الاستقرار عند حدودنا. يجب على بلادنا أن تبذل كل ما في وسعها لوقف هذه الجنون القاتل في أقرب وقت ممكن.”

في نفس اليوم، صرح راوول هيدبو، رئيس حزب العمل البلجيكي، بما يلي حول طلب بشأن السفير الإيراني في بروكسل:

“من المدهش أنه في هذا اليوم، نسمع حركة الإصلاح (حزب الوسط اليميني) تطلب طرد السفير الإيراني بينما لم يتم في أي وقت من الأوقات، ومنذ عامين ونحن نشهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، طرد السفير الإسرائيلي من بلجيكا. هذا أمر مخزٍ، السيد بوشيه، إنه أمر مخزٍ!”

