إيران تؤكد أنها ستتعامل مع أي هجوم على أنه “حرب شاملة”

حذر مسؤول إيراني كبير من أن طهران ستعتبر أي هجوم أمريكي “حربا شاملة” و ترد بأقصى قوتها، مع تأهب عسكري كامل قبل وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط.

و أكد المسؤول، شرط عدم الكشف عن هويته ، استعداد إيران “لأسوأ السيناريوهات” أمام “الحشد العسكري الأمريكي” المتجه للمنطقة، محذرا بأن أي ضربة – محدودة أو دقيقة – ستعامل كغزو كامل و تقابل برد “حاسم” لاستعادة التوازن.

جاء التحذير بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال “أسطول كبير” نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مع تجديد تهديداته لطهران بسبب قمع الاحتجاجات و برنامجها النووي، في ظل سابقة الضربات الأمريكية على منشآتها النووية جوان الماضي.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه في الوقت الحالي نحو إيران تحسبا لأي طارئ.

