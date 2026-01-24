Français
Anglais
العربية
الأخبار

إيران تؤكد أنها ستتعامل مع أي هجوم على أنه “حرب شاملة”

إيران تؤكد أنها ستتعامل مع أي هجوم على أنه “حرب شاملة”

حذر مسؤول إيراني كبير من أن طهران ستعتبر أي هجوم أمريكي “حربا شاملة” و ترد بأقصى قوتها، مع تأهب عسكري كامل قبل وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط.

و أكد المسؤول، شرط عدم الكشف عن هويته ، استعداد إيران “لأسوأ السيناريوهات” أمام “الحشد العسكري الأمريكي” المتجه للمنطقة، محذرا بأن أي ضربة – محدودة أو دقيقة – ستعامل كغزو كامل و تقابل برد “حاسم” لاستعادة التوازن.

جاء التحذير بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال “أسطول كبير” نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مع تجديد تهديداته لطهران بسبب قمع الاحتجاجات و برنامجها النووي، في ظل سابقة الضربات الأمريكية على منشآتها النووية جوان الماضي.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه في الوقت الحالي نحو إيران تحسبا لأي طارئ.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

353
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

325
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
314
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
292
أخر الأخبار

طبلبة : العثور على جثة أحد البحارة المفقودين..وهذه وضعية البحار الناجي (فيديو)
279
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
278
الأخبار

والي سوسة في زيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات
266
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
266
الأخبار

وزارة الداخلية: القضاء على خلية إرهابية قرب معتمدية ماجل بلعباس
264
الأخبار

الجولة 17: النادي الإفريقي 3-0 النجم الساحلي، النادي الإفريقي ينضم إلى الترجي في صدارة الترتيب
260
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى