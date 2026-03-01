إيران تؤكد مقتل خامنئي و تعلن قيادة جديدة للمرحلة الانتقالية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد التلفزيون الإيراني، الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتله.

و أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

و قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن “شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم”، وفق تعبيره، في حين تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لمقتل المرشد الأعلى.

و قالت وكالة فارس إن المرشد الإيراني قُتل في مكتبه وهو على رأس عمله صباح السبت.

كما نقلت عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الإيراني تأكيدهم مقتل ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه بالضربات الإسرائيلية.

