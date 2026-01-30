إيران تؤكّد استعدادها للحرب على وقع التّهديدات الأمريكية والعقوبات الأوروبية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توعدت إيران بـ”ردّ ساحق” و”فوري” على أي ضربة أمريكية عليها، وأكد مسؤولوها الاستعداد للحرب، في ظل تصاعد الضّغوط عليها، أحدثها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة عليها وتصنيفه الحرس الثوري “منظمة إرهابية”، وهو ما وصفته طهران بـ”الخطأ الاستراتيجي”.

وتوعّد المتحدّث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا بـ”ردّ حاسم وفوري”، محذرا من أن الضّربة الأمريكية “لن تسير بالطّريقة التّي يتخيلها ترامب، أي تنفيذ عملية سريعة ثم إعلان انتهائها بعد ساعات”.

وأضاف أنّ حاملات الطّائرات الأميركية لديها “نقاط ضعف خطيرة”، وأنّ عددا كبيرا من القواعد الأميركية في منطقة الخليج “تقع ضمن مدى الصّواريخ الإيرانية المتوسطة المدى”.

وفي مسعى لنزع فتيل التوتر، تستقبل تركيا الجمعة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعدما أبدت استعدادها لأداء دور الوساطة بين جارتها إيران وحليفتها الولايات المتحدة.

وفي سياق الجهود لخفض التصعيد، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبحث “الجهود المبذولة لخفض التوتر وإرساء الاستقرار”، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وفي الانتظار، واصل كل طرف رفع مستوى تحذيراته، إذ قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف “اليوم يجب أن نكون مستعدين للحرب. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تشعل حربا أبدا، لكنها إذا فُرضت عليها، فسوف تدافع عن نفسها بقوة”.

ونقلت وكالة “إيسنا” عن عارف تأكيده أن إيران في الوقت نفسه “جاهزة” للتفاوض مع الولايات المتحدة لكن “هذه المرة نحتاج ضمانات”، من دون مزيد من التفاصيل.

وتوعد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي الرد بـ”الرد الساحق على أي غزو ومعتد”.

ولم يستبعد ترامب شنّ هجوم جديد على خلفية قمع الاحتجاجات، بينما حشدت واشنطن قوات في المنطقة أبرزها أسطول بحري تقوده حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”. وحذّر الرئيس الأميركي طهران من أن الوقت ينفد أمامها في ملفها النووي لتفادي تدخل عسكري.

