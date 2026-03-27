إيران تحتجّ لدى مجلس الأمن وتتهم أربع دول عربية بالسماح باستخدام أراضيها في هجمات

قدّمت إيران احتجاجا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، متهمة أربع دول عربية بالسماح للولايات المتحدة والكيان المحتل باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لتنفيذ عمليات عسكرية.

وفي هذا السياق، وجّه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسائل منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تناولت كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

وبحسب ما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، استندت هذه الرسائل إلى معطيات قالت إنها ناتجة عن عمليات رصد وتقييم قامت بها القوات المسلحة الإيرانية، حيث أكدت أن “الولايات المتحدة والكيان المحتل يواصلان استخدام أراضي ومجال الإمارات والسعودية وقطر والكويت في تنفيذ عمليات عسكرية غير قانونية”.

ودعت إيران، في رسائلها، الدول العربية المعنية إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار، ومنع استخدام أراضيها في أي أعمال تستهدفها، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي.

وفي الوقت ذاته، أكدت طهران، مع احترامها لسيادة الدول المجاورة، احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس، لحماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.

ولم تصدر، حتى الآن، أي ردود رسمية من الدول المعنية بشأن هذه الاتهامات، التي تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

