إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019

بدأت إيران تطبيق مستوى أسعار جديدا للبنزين المدعوم من الدولة في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019.

و تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انخفاض قيمة العملة و العقوبات الاقتصادية.

و على الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.

و كانت آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل ستة أعوام قد تسببت في احتجاجات على مستوى البلاد، ما أدى إلى حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

