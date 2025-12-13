إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019

بدأت إيران تطبيق مستوى أسعار جديدا للبنزين المدعوم من الدولة في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019.
و تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انخفاض قيمة العملة و العقوبات الاقتصادية.
و على الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
و كانت آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل ستة أعوام قد تسببت في احتجاجات على مستوى البلاد، ما أدى إلى حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب